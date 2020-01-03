Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, какими бы "мягкими" не были реформы пенсионной системы. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - заявила Третьякова.

По словам главы комитета, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей. "Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня", - уверена депутат.

Ранее Третьякова заявляла, что в Раде хотят создать кодекс соцзащиты украинцев.

Также она озвучила идею нардепов разрешить делить декрет по уходу за ребенком между несколькими членами семьи.