Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов, которых отстранили от участия в судебном процессе по делу экс-беркутовцев, успешно прошли собеседования в Офисе генпрокурора и остаются на занимаемых должностях. Об этом 2 января сообщили в новом ведомстве.

По результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, четырем отказали.

В комментарии Громадському Земсков не стал разглашать детали собеседования, потому что, по его словам, большинство вопросов касались расследований.

Он занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах. Земсков сказал, что продолжит работать над делами Майдана.

"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я – старший группы прокуроров", – добавил прокурор.

Фото: gp.gov.ua

Отметим, 1 января адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская высказывала опасения, что в ГПУ могут преследовать прокуроров, отстраненных от дела экс-беркутовцев.

Следствие, которое занималось расследованием преступлений против участников Евромайдана, установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергея Тамтура и Александра Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

Новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой, заявила на заседании суда 28 декабря 2019 года, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" включены в списки на обмен с "ЛДНР". В тот же день суд освободил их под личное обязательство, а 29 декабря экс-беркутовцев в числе других обмениваемых лиц передали "ЛДНР".

Напомним, что прокурора, который добивался увольнения судей по Майдану, не аттестовали.

Также "Страна" писала о том, что в прокуратуре начался бунт против аттестации.