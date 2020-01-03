Противник 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook в пятницу утром.

"2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Два обстрелы украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Николаевки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Два обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Орехово - из подствольного гранатомета, в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что в штабе ООС отчитались, что в 2019-м убили более 600 солдат противника.

Также читайте о том, что на новый год на Донбассе был ранен один украинский военный.