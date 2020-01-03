В пятницу, 3 января, в Украине будет без осадков, днем до +7, ночью местами похолодает до -5 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На востоке температура ночью до -5, днем до +4 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4, днем до +7.

На западе Украины температура ночью до -5 градусов, днем до +7 градусов.

В северных областях температура ночью до -4, днем до +3. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -4, днем до +4 градусов.

В Киеве сегодня днем +2...+4, ночью -1...-3 градуса, солнечно, также без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик пообещала Украине мороз на Рождество.

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