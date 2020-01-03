Уже через несколько часов после того, как стало известно об убийстве генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, произошел резкий скачок цены на рынке нефти. Так, стоимость нефти марки Brent поднялась на 2,9 процента — до 68,19 долларов за баррель.

"На Ближнем Востоке риски предложения остаются повышенными, напряженность в отношениях между США и поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке продолжает расти", — пишет агентство Reuters, отмечая, что конфликт может негативно отразиться на поставках.

Сулеймани был убит 3 января в результате ракетных ударов США по аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Приказ на уничтожение генерала был лично отдан американским президентом Дональдом Трампом после того, как стало известно, что Сулеймани одобрил нападение на посольство США в Багдаде и активно работал над нападением на американских дипломатов и военных в Ираке. В США считают, что гибель исламиста может развязать новую войну на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе демонстранты в Ираке совершили серию нападений на посольство США в Багдаде после нанесения американскими ВВС ударов по позициям шиитских боевиков. Президент Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.

Также мы сообщали, что из-за этого Тегеран назвал США террористами и пообещал жесткую месть.