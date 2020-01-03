Иран пообещал отомстить США за гибель главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР,) генерала Касема Сулеймани. Это пообещал бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи.

По его словам, Сулеймани "погиб смертью мученика и присоединился к своим братьям". "Жестко отомстим США", — заявил Резаи.

Кроме того, Тегеран считает убийство Касема Сулеймани актом международного терроризма со стороны США. Об этом в Twitter заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, этим действием Вашингтон создал чрезвычайно глупую и опасную эскалацию ситуации. Зариф отметил, что Сулеймани был одним из тех, кто наиболее эффективно боролся с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

Ранее сообщалось, что Сулеймани был убит в результате ночого авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США обвиняют в организации нападения на американское посольство.

Ранее на этой неделе демонстранты в Ираке совершили серию нападений на посольство США в Багдаде после нанесения американскими ВВС ударов по позициям шиитских боевиков. Президент Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.