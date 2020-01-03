Зарплата заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" Мустафы Найема за декабрь 2019 года (с премией и надбавками) в размере 310 521 гривен в 7 раз превысила его месячный должностной оклад (43 000 гривен).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления и ответ "Укроборонпрома" на запрос "Українських Новин".

26 декабря 2019 года информационное агентство "Українські Новини" направило информационный запрос в госконцерн "Укроборонпром" о размере заработной платы за ноябрь 2019 года (оклад и другие выплаты) замдиректора концерна Мустафы Найема.

"Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема составляет 43 000 гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в ответе.

Изображение: ukranews.com

Данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствуют (существенные изменения в декларациии о доходах Найема за 2018 год), что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы ("Укроборонпром"), составляет 310 521 гривну.

21 ноября 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

В то же время гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказывал, что получает в госконцерне всего 4,5 тысяч гривен в месяц.