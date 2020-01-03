В селе Сундалсора, которое расположено на западе Норвегии, 2 января зафиксировали температуру в +19 градусов по Цельсию. Об этом сообщает BBC.

Это рекордно высокий показатель и на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране.

Фото: twitter.com/AlexisBrondum

По словам мэра муниципалитета Раума Ивон Уолд, люди выходили на улицу в одних футболках и плавали в море вместо того, чтобы кататься на лыжах. Уолд и сама поплавала в море в этот день.

Видео: BBC

Метеоролог изданияПитер Макеворд рассказал, что предыдущий январский максимум в Сундалсоре составил +17,4 градусов. Он пояснил, что причина чрезвычайно высокой температуры в селе кроется в его расположении. Село находится на склоне, а потому часто подвергается воздействию фенов - сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долины.

Это не впервые в Сундалсоре наблюдаются необычно теплые зимы для скандинавской страны. Село раньше устанавливало температурные рекорды декабря (+18,3 градусов) и января (+18,9 градусов).

Изображение: BBC

Ранее "Страна" сообщала, что 2019 год оказался самым теплым в истории Киева. В частности, было побито 36 рекордов.