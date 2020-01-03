В ночь на пятницу, 3 января, в районе международного аэропорта Багдада в Ираке прогремело несколько взрывов.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на арабские СМИ, речь идет о трех ракетах, взорвавшихся близ расположенного у аэропорта иракского контртеррористического центра. После инцидента в районе места происшествия были замечены американские боевые вертолеты.

Обстрел аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Кадр SkyNews

В результате обстрела не менее 12 человек получили ранения, сообщил телеканал "Аль-Арабия". По данным телеканала, аэропорт закрыт.

Чуть позже издание The Guardian сообщило, что в аэропорту Багдада убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. "Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру", - говорится в заявлении Пентагона.

Касем Сулеймани. Фото: report.az

За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Твиттере флаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что забастовка была "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента".

Твит Трампа. Скриншот: twitter.com/realdonaldtrump

Ранее министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Иран вполне может продолжить организовывать направленные против США провокации в Ираке, однако пожалеет об этом.

"Есть данные, указывающие на то, что они могут планировать еще атаки. Думаю ли я, что они могут перейти к действиям? Да. И, скорее всего, они пожалеют об этом", - приводят слова Эспера американские СМИ.

Ранее на этой неделе демонстранты в Ираке совершили серию нападений на посольство США в Багдаде после нанесения американскими ВВС ударов по позициям шиитских боевиков. Президент Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.

Также мы сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео принял решение о переносе на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Главной причиной для изменения планов Помпео стали беспорядки в Ираке. Ранее он планировал прибыть в Киев 3 января.