Добыча нефти в России впервые приблизилась к рекорду времен СССР
В 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей нефти в сутки.
Об этом сообщает ведущий поставщик финансовой информации Bloomberg.
По показателю добычи нефти Россия впервые со времен своей независимости приблизилась к достижению 1987 года. Тогда в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день. В 2018 году из недр извлекалось на 0,8% черного золота меньше.
Фото: bloomberg.com
Высоких показателей России удалось добиться несмотря на соглашение с нефтяным картелем ОПЕК, согласно которому члены организации договорились снизить уровень добычи нефти для корректировки цен на топливном рынке.
Россия, не входящая в ОПЕК, присоединилась к соглашению и обязалась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в день с базового уровня октября 2018 года.
Новое соглашение с ОПЕК предусматривает, что Россия сократит добычу еще на 70 тысяч баррелей в сутки.
Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил, что соглашение не может длиться вечно.
В Bloomberg подсчитали, что после его окончания Россия способна поставлять на рынок дополнительно до 500 тысяч баррелей в сутки.
Ранее "Страна" писала, что к 2040 году Россия станет крупнейшим экспортером нефти и газа в мире с самым низким уровнем потребления.
Между тем в Украине в 2019 году упала собственная добыча газа.