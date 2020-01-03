В 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей нефти в сутки.

Об этом сообщает ведущий поставщик финансовой информации Bloomberg.

По показателю добычи нефти Россия впервые со времен своей независимости приблизилась к достижению 1987 года. Тогда в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день. В 2018 году из недр извлекалось на 0,8% черного золота меньше.

Фото: bloomberg.com

Высоких показателей России удалось добиться несмотря на соглашение с нефтяным картелем ОПЕК, согласно которому члены организации договорились снизить уровень добычи нефти для корректировки цен на топливном рынке.

Россия, не входящая в ОПЕК, присоединилась к соглашению и обязалась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в день с базового уровня октября 2018 года.

Новое соглашение с ОПЕК предусматривает, что Россия сократит добычу еще на 70 тысяч баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил, что соглашение не может длиться вечно.

В Bloomberg подсчитали, что после его окончания Россия способна поставлять на рынок дополнительно до 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее "Страна" писала, что к 2040 году Россия станет крупнейшим экспортером нефти и газа в мире с самым низким уровнем потребления.

Между тем в Украине в 2019 году упала собственная добыча газа.