Представители Греции, Израиля и Кипра 2 января в Афинах подписали трехстороннее соглашение о начале строительства Восточно-Средиземноморского газопровода EastMed. Об этом сообщает РИА "Новости".

Подписание документа происходило во дворце Заппион, куда были приглашены бывшие министры энергетики Греции, помогавшие в подготовке документа. Подписи под соглашением поставили главы Министерств энергетики Греции и Израиля Костис Хадзитакис и Юваль Штайниц, а также министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис.

Присутствующие на мероприятии встретили заключенное соглашение аплодисментами. Позже к договору присоединится Италия, однако точная дата этого события пока не определена.

Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу.

EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы. Его протяженность составит 1,9 тысячи километров. Вложения в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро.

Проектная мощность определена в размере 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.

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