Полиция ищет вымогателей, обстрелявших ночью рынок на столичной Троещине. Видео
Полиция разыскивает опасных преступников, которые накануне обстреляли вещевой рынок на Троещине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"На следующий день после взрывов и стрельбы владельцам магазинов шлют сообщения с угрозами и требуют дань - 10 тысяч долларов за спокойствие", - говорится в сообщении.
Как рассказывает один из собственников торговых точек на рынке, это происходит не впервые.
"До этого, два месяца назад, был взрыв гранаты, то же самое, были поджоги, сгорела кофейня", - рассказывает мужчина.
Между тем, камеры наблюдения зафиксировали четверых вооруженных мужчин, которые ворвались на базар, подожгли фейерверки и бросили дымовую шашку, а под прикрытием дыма залили зажигательной смесью витрины.
Ранее сообщалось, как ночной прохожий взорвал гранату на рынке Троещины в Киеве.
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