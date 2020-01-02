Полиция разыскивает опасных преступников, которые накануне обстреляли вещевой рынок на Троещине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"На следующий день после взрывов и стрельбы владельцам магазинов шлют сообщения с угрозами и требуют дань - 10 тысяч долларов за спокойствие", - говорится в сообщении.

Как рассказывает один из собственников торговых точек на рынке, это происходит не впервые.

"До этого, два месяца назад, был взрыв гранаты, то же самое, были поджоги, сгорела кофейня", - рассказывает мужчина.

Между тем, камеры наблюдения зафиксировали четверых вооруженных мужчин, которые ворвались на базар, подожгли фейерверки и бросили дымовую шашку, а под прикрытием дыма залили зажигательной смесью витрины.

Ранее сообщалось, как ночной прохожий взорвал гранату на рынке Троещины в Киеве.

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