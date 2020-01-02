Водителям бензиновых и дизельных авто отныне запрещено парковаться на местах для электрокаров.

Об этом говорится в сюжете ТСН. За нарушение - штраф от 340 до 510 гривен.

"Новые изменения полноценно заработают в ближайшие полгода. Электрокары переведут на зеленые номера. А для их парковки установят новые дорожные знаки: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", - говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, что в Киеве сразу после зарядки дотла сгорел электрокар.

Также мы публиковали рейтинг электромобилей, наиболее привлекательных для украинцев.

Кроме того, как "Страна" информировала, президент Украины Владимир Зеленский одобрил внедрение зеленых номеров для электромобилей.

Соответствующий закон был принят еще летом, 11 июля 2019 года.