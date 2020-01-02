В Киеве на улице Ярославов Вал проходит следственный эксперимент с участием хирурга Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляцию эксперимента ведет в Facebook hromadske.ua.

На месте проведения эксперимента собралось много правоохранителей. Во время эксперимента Кузьменко должна была пройти пройти по улице вместе с музыкантом Андреем Антоненко - по тем участкам, где есть видеокамеры. Ее проход будет снимать дрон.

Видео: Facebook/ hromadskeua

Журналисту удалось пообщаться с защитником Кузьменко Вадимом Добошем. Тот сказал, что эксперимент "проходит через жопу", потому что адвокатов Антоненко не уведомили.

Корреспондент дополнил его слова, сообщив, что Антоненко пока не принимает участия в эксперименте, потому что его личных адвокатов предупредили слишком поздно, а от бесплатных государственных он отказался. Позже сотрудник "Громадского" добавил, что Антоненко, скорее всего, увезли в СИЗО.

Напомним, 23 декабря апелляционный суд оставил Антоненко под стражей на два месяца во время следствия, хотя защита просила домашнего ареста.

Также мы писали, что подозреваемая Кузьменко подала в суд на МВД и Авакова.