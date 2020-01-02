В Виннице спасатели вытащили из канализационного колодца щенка дворняжки, который мог захлебнуться или замерзнуть в воде. О добром поступке сообщается в Facebook Министерства внутренних дел.

Щенок упал в колодец на улице Ватутина. Визг малыша и поскуливание его мамы, которая бегала у канализационной ямы, привлекли внимание неравнодушного винничанина, выгуливавшего свою собаку.

Фото: Facebook/ mvs.gov.ua

Заглянув в колодец, прохожий увидел грязного щенка, который барахтался в воде, запутавшись ветвях на глубине канализационного колодца. Он сразу позвал на помощь спасателей.

Скриншот: Facebook/ mvs.gov.ua

Бойцы 5-й государственной пожарно-спасательной части с помощью лестницы добрались до животного и вытащили его наружу.

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