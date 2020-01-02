В прошлом году патрульная полиция Украины в целом оштрафовала за нетрезвую езду 115 тысяч 711 человек.

Об этом информирует патрульная полиция Украины в Facebook.

"115 тысяч 711 человек - именно столько водителей полицейские привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения в прошлом 2019 году", - говорится в сообщении.

Также полицейские напомнили, что сейчас вождение в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность (ст. 130 КУоАП) и влечет за собой:

за первое правонарушение в течение года - штраф 10200 гривен и 1 год лишения права управления транспортным средством;

за повторное правонарушение в течение года - штраф 20400 гривен и 3 года лишения права управления транспортным средством;

за третье и более нарушений в течение года - штраф 40800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.

Кроме того, отмечается, что с 1 января 2020 года должен был вступить в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

"Однако, законом от 03.12.2019 №321-IX о внесении изменения в раздел II Заключительные и переходные положения Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений действие закона отсрочено до 1 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в первые часы нового года во Львове пьяный едва не умер от алкогольного отравления и переохлаждения.

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