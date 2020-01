Исследователи нашли на территории Лаоса следы падения на Землю самого крупного метеорита за последний миллион лет. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В результате удара крупных метеоритов о Землю образуются не только кратеры, но также импактиты - класс горных пород. Их появление связано с резким ростом температуры и давления. Одним из видов импактитов являются тектиты - оплавленные кусочки природного стекла с однородным строением и крайне низким содержанием воды.

Около ста лет назад геологи обнаружили поле разброса тектитов, которое занимает около 10% площади всего земного шара, что делает его крупнейшим из известных. На севере оно захватывает Индокитай, а на юге уходит дальше берегов Австралии. Его возраст примерно равен 790 тысячам лет. Однако связанного с этим полем тектитов кратера ученые долго не находили.

В наши дни геологи из Сингапура, США, Таиланда и Лаоса пришли к выводу, что связанный с австралазийским полем кратер погребен под слоями застывшей лавы на территории плато Боловен в южной части Лаоса.

Фото: nplus1.ru

Авторы доказывают свою гипотезу рядом специальных измерений. К тому же спутниковые данные указывают на наличие гравитационной аномалии в указанной ими области - а именно присутствии больших количеств относительно легких пород.

Ученые связывают это с быстрым заполнением кратера легкими осадочными породами, появившимися в результате соударения.

Предположительные размеры кратера составляют 13 на 17 километров.

