В джунглях Лаоса ученые нашли гигантский кратер от крупнейшего за миллион лет метеорита. Фото
Исследователи нашли на территории Лаоса следы падения на Землю самого крупного метеорита за последний миллион лет. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
В результате удара крупных метеоритов о Землю образуются не только кратеры, но также импактиты - класс горных пород. Их появление связано с резким ростом температуры и давления. Одним из видов импактитов являются тектиты - оплавленные кусочки природного стекла с однородным строением и крайне низким содержанием воды.
Около ста лет назад геологи обнаружили поле разброса тектитов, которое занимает около 10% площади всего земного шара, что делает его крупнейшим из известных. На севере оно захватывает Индокитай, а на юге уходит дальше берегов Австралии. Его возраст примерно равен 790 тысячам лет. Однако связанного с этим полем тектитов кратера ученые долго не находили.
В наши дни геологи из Сингапура, США, Таиланда и Лаоса пришли к выводу, что связанный с австралазийским полем кратер погребен под слоями застывшей лавы на территории плато Боловен в южной части Лаоса.
Фото: nplus1.ru
Авторы доказывают свою гипотезу рядом специальных измерений. К тому же спутниковые данные указывают на наличие гравитационной аномалии в указанной ими области - а именно присутствии больших количеств относительно легких пород.
Ученые связывают это с быстрым заполнением кратера легкими осадочными породами, появившимися в результате соударения.
Предположительные размеры кратера составляют 13 на 17 километров.
Ранее "Страна" писала, что под толщей льда в Гренландии обнаружили гигантский кратер диаметром 30 км от столкновения с астероидом.
Мы также рассказывали, что на Марсе найден след, образовавшийся после недавнего столкновения метеорита с красной планетой.