"Нет разницы": к кому обращался Зеленский

Новогоднее обращение президента, наделавшее шума в соцсетях еще ночью 1 января, вчера продолжало оставаться центральной темой обсуждения. Масла в огонь подлил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, выступивший с "программным" стихотворением, ставшим ответом на спич Владимира Зеленского. Точнее, на один его тезис – о том, что нет разницы, как называется улица или кому стоит памятник. Вакарчук ответил, что ему есть разница.

И это стало квинтэссенцией всех комментариев, которые выдала по адресу новогоднего поздравления президента "8%-я элита": мол, нам не все равно, как называется улица и кому стоит памятник. И этим они отказались от идеи примирения, которую продвигал Зеленский.

Но парадокс в том, что теоретически правильное и действительно талантливое выступление президента не нашло понимания не только у избирателей Петра Порошенко, но и у значительной части избирателей самого Зеленского.

Не нашло потому, что тезис "нет разницы" на данный момент означает сохранение статус кво, сложившегося во времена Порошенко. То есть продолжение действия законов о госязыке и об образовании, проспекты Бандеры и Шухевича в Киеве, запрет на проспекты Жукова и Ватутина или уголовное наказание за флаг СССР даже в День Победы.

Между тем, тезис "нет разницы" в теории должен означать право выбора у каждого гражданина. Право выбора языка обучения для ребенка, право выбора для названия собственного города или право выбора, с каким портретом выходить на улицу – Жукова или Бандеры.

По большому счету, тезис "нет разницы" должен означать возвращение к законодательной базе по гуманитарным вопросам, которая существовала на 1 января 2014 года, – только в этом случае идеи, высказанные в речи Зеленского, могут быть реализованы.

Но пока во власти подобные инициативы поддерживают только отдельные депутаты из "Слуги народа", в то время как все ведущие деятели предлагают сохранить по умолчанию все дискриминационные законы времен Порошенко. И на фоне этих действий тезис "нет разницы" играет на руку "8%-й элите". Той самой, которая никогда не признает Зеленского своим.

Украинцы снова не платят за коммуналку

Вчера появилась еще одна новость, которая наглядно продемонстрировала разницу между словами и делами новой власти. Только касалась она уже не гуманитарной, а социальной политики: за один ноябрь 2019 года суммарный долг украинцев за коммуналку вырос на 15%.

Таким оказался ответ граждан на ту политику, которую в течение последних месяцев ведет правительство Алексея Гончарука. Политику, суть которой тоже состоит в том, чтобы не менять ничего из того, что сделано при Петре Порошенко, Арсении Яценюке и Владимире Гройсмане.

В течение нескольких лет в стране создавалась иллюзия, будто существует только два вида украинцев: одни имеют деньги, чтобы оплатить любые тарифы, другие получают субсидии и потому тоже могут оплатить тарифы.

Украинцы своими неплатежами в течение последних четырех лет демонстрировали, что есть и третья категория – те, кому субсидии формально не положены, но для кого суммы в платежках неподъемны. В результате этой "демонстрации" долги за коммуналку (в основном, за газ или отопление) к концу прошлого отопительного сезона выросли до 69 млрд гривен. Причем за одну прошлую зиму они увеличились почти на половину.

Летом часть этого долга была выплачена, но к октябрю все равно составляла огромную сумму в 50 миллиардов.

И после всего этого правительство Гончарука решило спрятать голову в песок и продолжать руководствоваться тезисом о двух категориях граждан. Как результат, третья категория только за один ноябрь не заплатила 5 миллиардов. Если экстраполировать эту сумму на следующие четыре месяца, то по итогу получится сумма минимум в 25 миллиардов, значительная часть которых не будет оплачена и летом. И это приблизит страну к коммунальному коллапсу, который новая власть не хочет замечать так же, как и старая.

Почему на казначейском счету рекордные 17 миллиардов?

Правда, нынешнее правительство гордо отчиталось о том, что закончило 2019 год с 17,6 миллиардов гривен на казначейском счету. Что является абсолютным рекордом за всю историю Украины. Вот только не все рекорды положительны.

Рассказы о том, сколько денег на казначейском счету, очень часто являлись поводом для политических манипуляций. Когда Майдан победил, Арсений Яценюк всем рассказывал о том, что казна пуста, поскольку на казначейском счету почти ничего не осталось. А теперь нынешнее правительство рассказывает об успехах, приводя в пример 17,6 миллиардов на том же казначейском счету.

Однако казначейский счет – это всего лишь показатель того, как приходят средства в госбюджет и как они расходуются. Абсолютно у всех правительств бывали случаи, когда на этом счету был почти ноль, – но это означало только, что все пришедшие средства были направлены на те или иные бюджетные расходы. Как, собственно, и было в феврале 2014 года.

А нынешние 17 с лишним миллиардов – это всего лишь следствие того, что министр финансов Оксана Маркарова волевым решением остановила выплаты по большинству расходных статей госбюджета. И потому, глядя на эти миллиарды, нужно вспоминать о другой цифре – 35 миллиардах, которые в госбюджет-2019 не поступили и уже не поступят. Из-за которых Минфин и устроил секвестр, приведший к излишкам на казначейском счету.

Лес-кругляк: стратегическая цель правительства

Но правительство и этими 35 миллиардами не очень озабочено. Вчера появилось интервью вице-премьера Дмитрия Кулебы, из которого выяснилось, что стратегической задачей нынешнего Кабмина является… отмена моратория на экспорт леса-кругляка. Не тарифы, не цена импортного газа и даже не мораторий на куплю-продажу земли, а именно лес-кругляк.

По словам Кулебы, введенный прошлым парламентом мораторий создал базу для коррупции. И чтобы ее не было, нужно ввести одинаковые правила игры на всех рынках – тогда, мол, коррупция отпадет сама собой.

Если вспомнить о том, что отмена моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных требований Евросоюза в течение последних трех лет, то можно прийти к выводу, что Брюссель тоже обеспокоен тем, что мораторий создает коррупцию. Однако тогда получается, что пока моратория не было, то и коррупции тоже не было.

Интересно, что другие ограничения или даже запреты, введенные самим Евросоюзом, его не волнуют. Почему-то практически на все категории продукции сельского хозяйства Украины существуют экспортные квоты. Причем на некоторые из них настолько жесткие, что экспорт почти отсутствует. Достаточно было бы отменить любые квоты на экспорт в ЕС пшеницы и сахара, и наши аграрии не нуждались бы ни в чем. А так процветает коррупция, которая всегда бывает при распределении квот.

В случае с лесом-кругляком (как и с другой экспортной культурой, по которой ограничения ввела Украина, – семенами подсолнечника) нужно признать, что единственное желание ЕС – загрузить сырьем предприятия Восточной и Центральной Европы. А то, что при этом Карпатские горы останутся лысыми, Брюссель в данном случае не волнует. Лишь бы коррупции не было.

Венедиктова пост главы ГБР не отдаст?

Хотя конкурс на должность директора Государственного бюро расследований еще не проведен, его (точнее, ее) имя уже известно. Это Ирина Венедиктова, которая временно исполняет обязанности на этой должности.

Вчера Венедиктова заявила о том, что еще перед Новым годом подала заявление о снятии с нее полномочий народного депутата. А поскольку никто не будет лишаться мандата без гарантии дальнейшего трудоустройства, то всем стало ясно, что предстоящий конкурс на заполнение вакансии директора ГБР превращается в фикцию.

Во власти это никого уже не смущает. Все привыкли к тому, что любые нормы, которые призваны устранить коррупцию внутри нее, обходятся с помощью другой коррупции. Именно поэтому в Украине до сих пор нет ни одного топ-чиновника, который был бы осужден по делам, заведенным НАБУ, САП или ГБР.

И смена руководства Госбюро расследований происходит не потому, что его прежний руководитель Роман Труба не довел ни одного дела до суда. Наоборот, его "проблемой" оказалось слишком активное участие ГБР в расследованиях, связанных с топ-чиновниками предыдущей власти. Так что на его примере всем остальным показали: лучше сидеть спокойно, не трогая ни бывших, ни нынешних топов, и можно будет спокойно руководить любой из многочисленных структур, призванных создавать иллюзию, что в стране идет борьба с коррупцией.