В Нью-Йорке 1 января не стало четырехкратного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе пуэрториканца Карлоса де Леона: он умер в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает Boxing Scene со ссылкой на президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана.

Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Де Леон дебютировал на профессиональном ринге в августе 1974 года в первом тяжелом весе. Он стал первым боксером, которому дважды удалось выиграть титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. И единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он владел поясом WBC с 1980 по 1982 год, с 1983 по 1985 год, с 1986 по 1988 год и с 1989 по 1990 год.

В 1995 году пуэрториканец провел последний поединок в карьере, в котором уступил нокаутом в третьем раунде датчанину Бриану Нильсену.

В общей сложности в его активе 53 победы, 33 из которых - нокаутом, восемь поражений и одна ничья.

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А после внезапной смерти Максима Дадашева летом мы рассказывали, кто из спортсменов умирал после боя на ринге.