Глава США Дональд Трамп заявил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что ситуация в Ливии усложняется из-за иностранного вмешательства. Об этом сообщает Белый дом, передает Интерфакс.

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп подчеркнул, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - отмечается в коммюнике.

Также в нем говорится, что лидеры США и Турции "согласились, что необходимо добиться деэскалации в сирийском Идлибе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей".

Ранее в этот же день парламент Турции одобрил закон, который разрешает Анкаре направлять войска в Триполи. Предполагается, что они помогут признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Напомним, Турция является одним из ключевых сторонников правительства национального единства Ливии, которое базируется в Триполи. Хахфтар также пользуется иностранной поддержкой, в частности - со стороны Египта и ряда других влиятельных в арабском мире стран. Кроме того, поступают данные об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии.

Ранее сообщалось, что осажденный Триполи запросил военную помощь Турции на суше, море и в воздухе.