Во Львове утром 1 января был госпитализирован 20-летний мужчина с переохлаждением и алкогольной интоксикацией. Об этом сообщает в Facebook Департамент гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Мужчину забрала карета скорой помощи около 9:10 с улицы Садовой, 9. Его доставили в клиническую городскую больницу №8 в тяжелом состоянии.

Скриншот: Facebook/ dczlvoda

В Департаменте напомнили, как нужно одеваться и вести себя, чтобы не попадать в подобные ситуации.

При значительном понижении температуры воздуха во избежание обморожения и переохлаждения следует надевать несколько тонких вещей вместо одной теплой. Это предупредит потливость, которая на морозе опасна. Если станет жарко всегда можно снять одну из вещей. Одежда должна быть полностью свободной.

Также следует защищать открытые участки кожи: руки - перчатками, шею - шарфом или поднятым воротником.



Фото: Facebook/ dczlvoda

Также врачи не рекомендуют в холода злоупотреблять алкоголем.

В прошлом году "Страна" приводила статистику, согласно которой в Украине с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в больницы с переохлаждением и обморожением обратились 1037 человек.

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