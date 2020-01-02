В Харькове правоохранители расследуют действия водителя троллейбуса, который сначала покрыл матом, а потом ударил монтировкой двух пассажиров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

У 50-летнего водителя общественного транспорта возник конфликт с пассажирами. Он остановил троллейбус и принялся ругать оппонентов матом. Последние потребовали утихомириться, однако это лишь раззадорило мужчину. Он взял монтировку и ударил ею одного пассажира по руке. После чего вышел из троллейбуса и огрел инструментом по ноге другого.

По факту стычки следственный Основянский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Водителю уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на остановке общественного транспорта подрались водители троллейбуса и маршрутки.

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