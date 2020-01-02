Трое мужчин в Кривом Роге Днепропетровской области, один из которых несовершеннолетний, убили охранника рынка, пытавшегося помешать им похитить имущество. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фото: dp.npu.gov.ua

"Полицейские установили, что ночью 30 мая в Саксаганском районе городе Кривой Рог трое молодых людей, находясь в состоянии опьянения, проникли на территорию одного из местных рынков. Когда они пытались похитить имущество, их заметил сторож. Мужчины повалили охранника на землю и начали бить, причинив ему множественные удары ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемых — ими оказались местные жители 17, 20 и 21-лет. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

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