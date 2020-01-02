В Черкасской области завершено расследование по делу об убийстве жителем Чигиринского района собаки, обвинительное заключение направлено в суд. Об этом сообщается на сайте полиции области.

В начале декабря 2019 года в полицию обратилась жительница одного из сел Чигиринского района и рассказала об убийстве соседом ее собаки.

Полицейские установили, что местный житель нанес животному несколько ударов садовыми вилами. От полученных травм пес погиб.

По факту жестокого обращения с животным было начато уголовное производство. К сегодняшнему дню мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Обвинительное заключение по этому уголовному производству направлено в суд для рассмотрения.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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