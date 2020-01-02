В больнице в Запорожской области скончались двое детей 2015 и 2018 годов рождения, получившие вечером 2 января отравление продуктами горения на пожаре в квартире четырехэтажного дома в городе Токмак.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей. Ужасная трагедия и очередное напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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