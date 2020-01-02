Пользователь социальной сети заметил буквальные совпадения между новогодними поздравлениями Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Причем за призывы к диалогу и примирению первого порохоботы сурово критикуют, забывая, что их любимец говорил то же самое.

Совпадения отметил автор страницы в Facebook Сергей Наумович.

Он напомнил подписчикам слова Зеленского, вызвавшие возмущение националистов: "Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. И если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить".

По мнению Наумовича, в принципе, любой президент заинтересован взывать к объединению и "тяготеет к усыплению социальных разногласий внутри страны". Тем же занимался в 2014 году и Порошенко.

"В-третьих, мирный диалог... Речь идет о диалоге с мирными гражданами Украины. Даже с теми, кто придерживается иных, чем я, взглядов на будущее страны. Сегодня отдельно хочу обратиться к соотечественникам с Донетчины и Луганщины. Дорогие наши братья и сестры, сограждане!.. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде. С чем я как президент приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. С проектом децентрализации власти. С гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка. С твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных. С уважительным отношением к специфике регионов. К праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций", - процитировал хозяин страницы слова пятого президента.

Скриншот: Facebook/ sergonaumovich

"Да, это Петр Алексеевич. Его слова. Но то такое. Кто старое помянет, как говорят, тому глаз вон, а я не возмущался тогда и не буду возмущаться сейчас, так как не вижу особого повода. Меня больше забавляют штатные Петины тупые говорильщики, которым тогда было ок, а теперь мега зрада", - резюмирует Наумович.

Ранее "Страна" приводила реакцию порохоботов и людей других взглядов на примирительные слова Зеленского.

Мы также цитировали стихотворный ответ президенту Святослава Вакарчука.