В сети интернет опубликовали видео момента крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате 27 декабря. Катастрофу зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

На записи видно, что самолет падает в снег на дороге и врезается в забор, сокрушив фонарный столб.

Видео: YouTube/ Россия 24

МВД Казахстана рассматривает три версии происшествия: ошибку экипажа, техническую неисправность и неправильную работу навигационных служб. Хотя вскоре после трагедии сообщалось, что ее причиной стал отказ двигателя.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом.

Во время крушения 14 человек погибли, в том числе глава Совета генералов Казахстана, и 49 пострадали. После авиакатастрофы в стране временно запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100.