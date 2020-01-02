В одном из сел Ивановского района Одесской области в ночь с 1 на 2 января женщина убила ножом мужа в разгаре ссоры.

Об этом сообщает Ивановское отделение полиции области.

Драма разыгралась после того, как супруги вернулись домой от односельчан, с которыми отмечали Новый год. Едва муж и жена переступили порог дома, между ними разгорелся конфликт. Словесная перепалка подогретых водкой хозяев быстро переросла в драку. В ее разгар 47-летняя женщина схватила нож и ударила им в грудь 57-летнего супруга.

Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Врачи, которых вызвала сама правонарушительница, констатировали смерть мужчины и сообщили об этом полицейским.

Женщину сразу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она не отрицает свою вину и объясняет свой поступок бытовыми неурядицами и алкогольным опьянением.

Действия женщины следователи квалифицировали как умышленное убийство. Ей уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как писала "Страна", на днях Ирпенский горсуд приговорил к 9 годам лишения свободы мужчину, который в пылу ссоры нанес своей жене смертельное ранение ножом.

А месяц назад мы рассказывали, как в Сумах клиент жестоко расправился с женщиной-риелтором, нанеся ей 26 ударов ножом из-за того, что та не помогла ему арендовать жилье.