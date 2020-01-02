Мэр Киева Виталий Кличко пробудет в отпуске все новогодние праздники. Соответствующее распоряжение появилось на сайте КГГА.

Так, согласно распоряжению, в отпуске 2-3 января Кличко будет находиться без сохранения зарплаты. А второй документ утверждает, что столичный градоначальник использует предусмотренный законом отпуск с 8 по 11 января.

В это время обязанности Кличко будет исполнять его зам Петр Пантелеев. Отдых Кличко согласовал с президентом и профильным министерством.

На работу Кличко вернется уже после новогодних праздников, 13 января. Вместе с ним в отпуске будет находится и первый зам КГГА Николай Поворозник.

Напомним, 28 декабря в Киеве открыли Шулявский путепровод (мост), который ремонтировали в последнее время. Виталий Кличко дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нем на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

Ранее "Страна" писала, что Шулявский мост в Киеве испытали на прочность восемь фур над головой Кличко.