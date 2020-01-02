На украино-молдавской границе в Одесской области пограничники задержали иностранца, который обклеил свой автомобиль советской символикой.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, на границе с Молдовой в пункте пропуска "Кучурган", при пересечении границы иностранцем на BMW, пограничники сразу обратили внимание на регистрационные номера транспортного средства и наклеенную символику СССР.

Так, на корпусе машины был большой советский герб, сбоку - наклейка с меньшим гербом и надписью: "Нам трудно, но мы боремся". Аналогичная символика (герб) была на номерных знаках.

Фото: dpsu.gov.ua

"В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска - самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт - неустановленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля поклонника советизации демонстративно была наклеена символика Советского союза", - сообщили в управлении.

Впоследствии во время осмотра транспортного средства гражданина Молдовы военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли настоящие документы на указанный автомобиль.

Как отмечается, о факте выявления признаков ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины сообщено в правоохранительные органы.

Автомобиль мужчины изъят и передан сотрудникам Нацполиции.

Ранее сообщалось, что мужчине под Одессой дали условный срок за советский флаг и надпись "Отечественная война" на 9 мая. Фото.

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