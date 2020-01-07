На днях Украина вошла в третье десятилетие XXI века. Это значит, что в следующем году мы отметим 30 лет с обретения независимости.

А еще 2020 год - это красивая дата, чтобы оглянуться назад и посмотреть, как мы жили десять лет назад. И сравнить с тем, что имеем сейчас.

При современном темпе жизни любое государство за такой срок должно очень сильно измениться.

"Страна" вспомнила, как жила Украина ровно десять лет назад - в канун второй декады двадцать первого столетия.

Политическая обстановка

Начавшийся 2010-й оказался годом конца правления команды, которая пришла в власти после первого Майдана. В нем состоялись президентские выборы, на которых свой реванш уже в феврале во втором туре взял лидер Партии регионов Виктор Янукович.

То есть Новый год пришелся на самый разгар предвыборной кампании.

Президент Виктор Ющенко на тот момент уже был сбитым летчиком - он имел рейтинг в районе 5%. А самый популярный кандидат от "оранжевых" Юлия Тимошенко проиграла во втором туре в силу ряда причин.

Во-первых, ей оппонировали не только могущественные тогда регионалы, а и Ющенко, имевший влияние на губернаторов. То есть админресурс на полную силу в пользу Тимошенко не только не работал (ЮВТ на момент выборов была премьер-министром), но и во многом мешал.

Во-вторых, народ в целом устал от "оранжевого" проекта - главным образом в силу того, что политики первого Майдана перессорились буквально через месяц после "помаранчевой революции" и не переставали это делать до конца своих политических дней (включая выборы президента).

В-третьих, предшествовавший выборам год был годом мирового финансового кризиса, который больно ударил по Украине. Закрывались крупные банки и страховые компании, вкладчики штурмовали отделения, а гривна упала более чем в полтора раза (второй раз она упадет еще сильнее уже после второго Майдана).

Население серьезно обеднело, многие были уволены.

Что говорили политики в новогодюю ночь 10 лет назад

О кризисе говорил 31 декабря 2009 года в своем новогоднем обращении Виктор Ющенко. Он начал с этого свое обращение.

Кстати, также, как и Зеленский десять лет спустя, Ющенко говорил о том, что Украина освободила моряков (правда, речь шла о судне, захваченно сомалийскими пиратами).

"Мы выдержали удар кризисом, строили стадионы и дороги, новые больницы и школы. Добились, чтобы Евро-2012 проходило в четырех украинских городах. Добились освобождения наших моряков. Заключили ряд выгодных внешних контрактов, объединяемся с Евросоюзом, приблизились к подписанию договора об ассоциации с ЕС... Я горжусь свободой слова, свободой выбора, свободой для бизнеса... Горжусь тем, что я украинец. Верю, что идея единой украинской нации и сильного государства будет распространяться... Мы европейцы, мы будем в Европейском союзе и НАТО. Мы, весь народ от Донбасса до Карпат, способны достигать больших целей... Я обращаюсь к каждому - все будет хорошо, назад мы уже не вернемся. Верим, что 2010 год принесет нам победу. Поздравляю всех нас с новым 2010 годом".

Премьер Юлия Тимошенко в своем новогоднем обращении назвала уходящий год "самым сложным за все время независимости".

"Мир навязал нам кризис. Каждая семья, каждое предприятие переживало этот стресс. Но мы вместе с вами выстояли. Не остановили выплату пенсий и зарплат. Не допустили дефолта. Национализировали банки-банкроты и начали выплачивать депозиты", - говорила премьер.

Тимошенко, как и Ющенко упомянула о Евро, новых ГЭС и самолетах, которые строит Украина. И пообещала, что уже в ближайшее время наша страна будет "гордостью и украшением Европы".

Будущий президент Виктор Янукович видео не записывал, но поздравил украинцев на своем сайте. Он не говорил ни о кризисе, ни о выборах - только стандартные фразы и пожелания на новый год.

В целом о предстоящих выборах 31 декабря 2009 года высказался только тогдашний спикер парламента Владимир Литвин. Он сказал, что от этих выборов зависит "судьба родины". На выборах Литвин тогда получил 2,3%.

Валюта, зарплаты и пенсии

После финансового кризиса 2008-2009 годов доллар стоил 8 гривен (обвалившись с пяти). Это курс на январь 2010 года.

Тогда это казалось много - но уже после второго Майдана в 2014 году выражение "доллар по 8" стало мемом и означало сытую довоенную жизнь. Ведь после того, как доллар укрепился до астрономических 27-28 гривен, сообразно поднялись и цены на весь импорт.

Но вернемся к прошлому десятилетию. По данным Госкомстата, средняя зарплата в январе 2010 года составила 1 916 грн. По тогдашнему курсу валют это было 240 долларов.

Сейчас среднеукраинская зарплата - в районе 11,7 тысяч гривен, то есть порядка 490 долларов.

В сравнении с 2010-м годом - прогресс налицо. Однако если сравнить с последним предмайданным годом - декабрь 2013 - то с тех пор она выросла только на 40 долларов (с 450 до 490).

То есть на протяжении шести лет после второго майдана зарплата росла в среднем на 6,5 долларов в год. Тогда как три года перед Майданом прибавляла по 45 долларов в год.

А вот пенсии сегодня не выдерживают сравнения даже с тем, что было десять лет назад.

Минимальная пенсия с 1 января 2010 года выросла более, чем на сто гривен и составила 695 грн (86 долларов). Сейчас она составляет 69 долларов (1638 грн). Можно, конечно, предположить, что десять лет назад пенсию подняли перед выборами, однако она и до повышения составляла 71 доллар.

А в конце правления Януковича минимальная пенсия была уже 121 доллар или 971 гривну. То есть за последние годы минимальная пенсия в долларовом эквиваленте упала почти вдвое.

Коммунальные услуги и цены

А вот коммунальные услуги за эти десять лет поставили рекорд по росту - поднявшись в 10-20-30 раз.

Сильнее всего подорожало тепло - как в батареях, так и в кранах.

Услуга 2010, грн 2019, грн Отопление 1,6 38,50 Горячая вода 10,05 97,89 Холодная вода 2,87 21,75 Свет 0,25 0,90 - 1,68 Газ 0,72 5,70

Средние цены на продукты, сигареты и алкоголь также серьезно возросли.

Хлеб из муки высшего сорта стоил - 4,44 грн за 1 кг (в 2019-м 21,94);

Гречка - 11,40 грн за 1 кг (сейчас 30,20);

Рис - 8,57 грн за 1 кг (в 2019 - 24,20;

Молоко – 5,96 грн за 1 л (сейчас 28,41);

Масло сливочное – 48,03 грн за 1 кг (сейчас от 120 грн);

Говядина – 37,82 грн за 1 кг (сейчас 140,96);

Курица - 18,86 грн за 1 кг (сейчас 99,95);

Яйца - 6,98 грн за 1 десяток (сейчас 23,99);

Сахар - 8,59 грн за 1 кг (сейчас 13,06);

Масло подсолнечное - 11,44 грн за 1 литр (сейчас 31,43);

Картофель – 4,34 грн за 1 кг (сейчас 13,24);

Капуста – 3,90 грн за 1 кг (сейчас 5,54).

Пачка Bond и Monte-Carlo стоила 8 грн; Marlboro - 11 грн; Winston - 9 грн; сейчас соответственно 40, 50 и 46 грн.

Водка - 20,4 грн (0,5 л), сейчас 89,51;

Вино - 16 грн (0,5 л), сейчас 57,56 грн;

Коньяк три звезды - 30,47 грн (сейчас 158,76).

Цены на недвижимость в Киеве

На вторичном рынке жилья в Киеве средние цены на квартиры в эконом-сегменте десять лет назад были такими:

1-комнатные гостинки - 50 тыс. долларов; 2-комнатные хрущевки - 65 тыс. долларов; 3-комнатные "чешки" - 85 тыс долларов.

Сейчас квартиры подешевели в долларах на 30-50%. Есть две причины. Первая - накануне 2010 года цены на жилье формировались под влиянием ипотечного бума и были завышенными (хотя к тому времени они уже и обвалились после кризиса 2008 года). Во-вторых, после 2014 года девальвация гривны резко снизила покупательскую способность - и квартиры подешевели в долларах тоже.

На первичном рынке, в новостройках Киева цены зависели от района, но среднем были такими:

18-29 тыс грн за кв метр в Печерском, Подольском, Шевченковском, Голосеевском районах;

10-11 тыс грн за кв метр в Оболонском, Святошинском, Соломенком районах;

8-9,6 тыс грн за кв метр в Дарницком и Деснянском районах.

Сейчас цена по Киеву зависит от класса самой новостройки, но в среднем составляет 28 719 тысяч гривен на кв метр. Если брать в долларах, то это тоже значительное снижение.

Средняя аренда квартир в Киеве в 2010 году была такой (она отличалась в зависимости от района):

1-комантные - 2300 грн;

2-комнатные - 2800 грн;

3-комнатные - 3300 грн.

Сейчас аренда однушки в среднем составляет 8-10 тысяч, двухкомнатной квартиры 9 000-11 000, трехкомнатной - 12-18 тысяч. В долларах - примерно то же, что и было десять лет назад.

Выводы

Минувшее десятилетие можно смело называть самым провальным для Украины с 90-х годов.

Доходы резко замедлили рост (а пенсии в долларовом эквиваленте вообще упали), а цены наоборот - очень сильно ускорились. Особенно на траты первой необходимости - например, коммуналку.

То есть даже после мирового кризиса, который серьезно положил украинскую экономику, мы жили лучше, чем после Майдана, войны и других событий, которые он вызвал к жизни.