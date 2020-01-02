В Житомирской области за неделю были зафиксированы два случая заражения пандемическим гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного лабораторного центра.

"В течение последней недели в области зарегистрированы первые 2 случая лабораторно подтвержденного гриппа - в мазке из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический", - говорится в сообщении.

При этом, всего за неделю в области фиксируют снижение уровня заболеваемости гриппом во всех категориях населения.

"На последней, 52-й неделе года в области за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратилось 5666 человек, что на 1036 больных меньше, чем за предыдущую неделю, интенсивный показатель 464,1 на 100 тыс. населения", - уточняется в сообщении.

H1N1 - серотип вируса гриппа А (наиболее распространённый тип гриппа, который вызывает самые масштабные эпидемии), может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных. Выделен и идентифицирован в 1931 году американским учёным Ричардом Шоупом. Данный серотип был причиной пандемий 1918 (Испанский грипп) и 2009 (Свиной грипп) годов. Штамм пандемичного H1N1 2009 (англ. Pandemic (H1N1) 09 Virus в 2009 году стал известен под названием "свиной грипп".

11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально сообщила о начавшейся пандемии гриппа A(H1N1/09) - пандемии гриппа H1N1 в 2009 году (объявила шестую фазу пандемии).

Напомним, 9 декабря прошлого года Минздрав Украины заявил, что в эпидемическом сезоне 2019-2020 на грипп и ОРВИ заболеть могут до 6,7 млн человек.

Ранее в Минздраве назвали число украинцев, которые сделали прививку от гриппа.