В новогоднюю ночь подросток бросился с высотки, оставив прощальное видео в Instagram
В городе Желтые Воды Днепропетровской области 15-летний парень попытался покончить с собой, спрыгнув с высотного здания. Об этом передает в Facebook сообщество "ЖВ на пульсе".
Подросток пропал в новогоднюю ночь. Затем в Instagram он выложил видеообращение к подписчикам.
"Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве. Прощайте", - сказано в ролике.
Фото и скриншот: Facebook
После этого юноша спрыгнул с недостроенной многоэтажки, которую жители города называют "монолиткой". Его нашли вечером 1 января.
Сейчас парень находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него многочисленные переломы, травмы и обморожение. Причины попытки суицида пока не установлены.
В Национальной полиции в Днепропетровской области возбудили уголовное производство по ст. 115 УК Украины с дополнительной правовой квалификацией "несчастный случай".
Как писала "Страна", летом в Желтых Водах с этой же "монолитки" упали две школьницы. Одна девочка погибла сразу.
Мы также сообщали, как в Сумах 17-летний парень покончил с собой из-за проваленных вступительных экзаменов, выпрыгнув из окна.