В городе Желтые Воды Днепропетровской области 15-летний парень попытался покончить с собой, спрыгнув с высотного здания. Об этом передает в Facebook сообщество "ЖВ на пульсе".

Подросток пропал в новогоднюю ночь. Затем в Instagram он выложил видеообращение к подписчикам.

"Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве. Прощайте", - сказано в ролике.

Фото и скриншот: Facebook

После этого юноша спрыгнул с недостроенной многоэтажки, которую жители города называют "монолиткой". Его нашли вечером 1 января.

Сейчас парень находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него многочисленные переломы, травмы и обморожение. Причины попытки суицида пока не установлены.

В Национальной полиции в Днепропетровской области возбудили уголовное производство по ст. 115 УК Украины с дополнительной правовой квалификацией "несчастный случай".

Как писала "Страна", летом в Желтых Водах с этой же "монолитки" упали две школьницы. Одна девочка погибла сразу.

Мы также сообщали, как в Сумах 17-летний парень покончил с собой из-за проваленных вступительных экзаменов, выпрыгнув из окна.