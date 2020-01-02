Сотрудники СБУ разоблачили схему присвоения председателем поселкового совета бюджетных средств, которые выделялись на ремонт дорог в Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель органа местного самоуправления, в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог.

Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривень, которые были присвоены участниками аферы", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Как отмечается, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Сообщается, что разоблачение и блокирование незаконных схем проводилось вместе с полиции под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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