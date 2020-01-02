Украинский парламентарий и спортсмен Жан Беленюк занял третье место в рейтинге "Борец года-2019" по версии United World Wrestling (UWW).

Об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины.

Вместо 10 тысяч франков за третье место Беленюк получит награду в размере 5 000 швейцарских франков, потому как поделил его с россиянином Мусой Евлоевым.

Лауреатами премии стали представители трех категорий: вольной борьбы, греко-римской борьбы и женской борьбы.

В первой победителем стал спортсмен из Италии Фрэнк Чамизо, в женской - Тамира Менсах (США). Лауреаты премии "Борец года" получат по 30 000 швейцарских франков.

28-летний Жан Беленюк - действующий народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа".

Напомним, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк, который является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, в шутку показал своим коллегам, как отбиваться в случае нападения.

Также "Страна" писала, что 13 ноября на народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания Верховной Рады напали протестующие против продажи земли.