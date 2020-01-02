Будущее коалиционное правительство Австрии, возглавляемое канцлером Себастьяном Курцем, будет настаивать на постепенном смягчении санкций в отношении РФ при реализации минских соглашений по Украина.

Об этом говорится в рабочей программе "Ответственность за Австрию" будущего правительства страны в составе Австрийской народной партии и партии "Зеленые" на 2020-2024 годы, передает ТАСС.

"Австрия соблюдает санкции ЕС в отношении России в соответствии с европейским консенсусом". "При прогрессе в реализации минских соглашений необходимо обдумать постепенную отмену санкций (в отношении России - Ред.)", - сказано в рабочей программе.

Кроме того, правительство будет выступать во внешней политике за развитие австрийско-российского форума общественности "Сочинский диалог".

Как отмечается в документе, среди основных направлений в работе нового кабмина во внешней политике станет "продолжение австрийско-российского форума общественности для укрепления двусторонних отношений и общественного диалога между Австрией и Россией ("Сочинский диалог")".

Курц вернется на должность австрийского канцлера в результате формирования нового правительства и приведения его к присяге президентом Александером Ван дер Белленом, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта. Съезд "Зеленых" должен 3-4 января одобрить участие партии в правительственной коалиции с АНП. Как ожидается, первый в истории Австрии кабинет министров АНП с участием партии "Зеленые" планируется привести к присяге 7 января 2020 года.

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в июне 2018 года договорились в Вене содействовать реализации планов по созданию форума "Сочинский диалог" для прямых контактов и общения между представителями гражданских обществ двух стран. 15 мая 2019 года в Сочи состоялось учредительное заседание форума, участники координационного комитета которого встретились с президентами России и Австрии. С российской стороны сопредседателем форума назначен помощник президента Андрей Фурсенко, с австрийской - Кристоф Ляйтль.

Следующий форум "Сочинский диалог" пройдет в Зальцбурге в 2020 году и будет приурочен к 100-летию Зальцбургского музыкального фестиваля.

Ранее сообщалось, что новое правительство Австрии будет вновь формировать Курц. Его партия победила на выборах.

Также мы писали, что Зеленский поздравил Себастьяна Курца с победой на парламентских выборах.





