Дата визита государственного секретаря США Майкла Помпео будет согласована в ближайшее время. Такую надежду высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать госекретаря Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита", - говорится в сообщении.

Более того, Пристайко подчеркнул, что с уважением относится к решению Помпео.

"Я с уважением принимаю решение госсекретаря Помпео отложить визит в Украину после нападений на базу операции "Непоколебимая решимость" и американское посольство в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера - коалиционные силы и дипломаты должны быть в безопасности", - подчеркнул он.

Фото: twitter.com/VPrystaiko

Напомним, 1 января стало известно о том, что госсекретарь США Майк Помпео принял решение о переносе на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Как сообщала "Страна", 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру среды обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.