Сейв украинского вратаря Лунина попал в десятку лучших чемпионата Испании за год. Видео
Сейв украинского вратаря Андрея Лунина попал в десятку лучших в испанской Ла Лиге 2019 года. Кадры опубликованы на YouTue.
Так, сейв Лунина, который был исполнен в составе "Леганеса" в мартовском матче против "Атлетико" занял 7 место рейтинга.
Возглавил список сейвов вратарь "Уэски" Роберто Сантамарии в матче против "Жироны". Два других места на пьедестале достались Яну Облаку из Атлетико.
Видео: YouTube/LaLiga Santander
Напомним, УЕФА опубликовал список из 50 молодых футболистов, которые могут показать лучший результат в новом году. В числе будущих звезд оказались три футболиста, выступающих в украинских клубах - Додо и Тете из "Шахтера" и Богдан Леднев из "Динамо", арендованный в "Зарю".
Также "Страна" рассказывала о том, что в "Шахтере" показали, как отпраздновали Новый год.