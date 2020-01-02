Сейв украинского вратаря Андрея Лунина попал в десятку лучших в испанской Ла Лиге 2019 года. Кадры опубликованы на YouTue.

Так, сейв Лунина, который был исполнен в составе "Леганеса" в мартовском матче против "Атлетико" занял 7 место рейтинга.

Возглавил список сейвов вратарь "Уэски" Роберто Сантамарии в матче против "Жироны". Два других места на пьедестале достались Яну Облаку из Атлетико.

Видео: YouTube/LaLiga Santander

Напомним, УЕФА опубликовал список из 50 молодых футболистов, которые могут показать лучший результат в новом году. В числе будущих звезд оказались три футболиста, выступающих в украинских клубах - Додо и Тете из "Шахтера" и Богдан Леднев из "Динамо", арендованный в "Зарю".

Также "Страна" рассказывала о том, что в "Шахтере" показали, как отпраздновали Новый год.