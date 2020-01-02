По оперативным данным, в 2019 году Украина снизила добычу природного газа в 2019 году на 1,4% (на 283,4 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 20 млрд 606,7 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

По расчетам издания, добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 14 млрд 849,1 млн куб. м (-3,7% к 2018-му), ПАО "Укрнафта" – 1 млрд 156,3 млн куб. м (+7,3%), другими компаниями – 4 млрд 601,3 млн куб. м (+4,8%).

В декабре-2019 в Украине было добыто 1 млрд 755,3 млн куб. м газа (-4% к декабрю-2018), в т.ч. "Укргазвыдобування" – 1 млрд 235,4 млн куб. м (-9%), "Укрнафта" – 97,4 млн куб. м (+2,1%), другие компании – 422,5 млн куб. м (+12,5%).

Напомним, в 2018 году добыча природного газа в Украине по данным УТГ увеличилась на 0,3% (на 64,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 20,89 млрд куб. м. В том числе добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Украина увеличила покупку газа за рубежом больше чем на треть.

Также мы писали, что в "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт и подписанный 10 лет назад.