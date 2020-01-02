В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина", - говорится в сообщении.

В результате происшествия 62-летний житель Авдеевки получил ранения. Виновника задержали спустя пару часов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ночью, 8 мая, во дворе депутата Волынского областного совета Анатолия Буска в Камень-Каширском прогремел взрыв. Как выяснилось, причиной инцидента стала брошенная во двор граната.

Также "Страна" писала, что 25 декабря в Харькове был задержан мужчина, который пытался пронести с собой в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.