Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752).

Как сообщает агентство, причиной крушения стали "технические проблемы".

Сервис Flightradar24 пишет, последняя информация о местоположении самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.

На сайте "Международных авиалиний Украины" указано, что рейс PS752 из Тегерана в Киев вылетел в 05:15 утра.

Иранский журналист опубликовал видео падения самолета.

أول مقطع فيديو من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737 على متنها 180 راكباً في العاصمة الإيرانية طهران الان . pic.twitter.com/CSYjq6mfPO — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 8, 2020

Опубликованы первые кадры после крушения.

Фото: BNO News

Немного позже стало известно, что после крушения самолета никто из людей на борту не выжил.