В 2019 году Украина увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 14 млрд 247,1 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

По расчетам издания, в том числе со стороны Словакии за прошлый год поступило 9 млрд 150,6 млн куб. м газа (+41,7% к 2018-му), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн куб. м (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн куб. м (+2,1 раза).

В декабре-2019 импорт составил 280,2 млн куб. м газа, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичным месяце 2018-го (477,6 млн куб. м).

Напомним, Украина уже четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.

Ранее сообщалось, что в "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт и подписанный 10 лет назад.

Также мы писали, что Украина еще не созрела для прямых поставок газа из России.