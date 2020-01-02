В Печерском районе Киева между двумя компаниями произошла драка, которая переросла в перестрелку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"…поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция также озвучила предварительную причину инцидента.

"Между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", - подчеркивается в сообщении.

В результате разборок ранения получили два человека. Их пришлось госпитализировать.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда обнаружили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников доставлены в Печерское управления полиции", - уточняют в полиции.

Напомним, в среду вечером, 1 января, на Контрактовой площади в Киеве, где расположен новогодний городок, пьяный опрокинул два котла с горячими напитками.

Также "Страна" писала, что в Киеве в новогоднюю ночь в больницу доставили двоих мужчин с огнестрельными ранениями и троих с травмами грудной клетки, лица и головы.