Лидер партии "Голос" и певец Святослав Вакарчук ответил на новогоднее видеопоздравление президента Владимира Зеленского в стихотворной форме. Аудиозапись авторской декламации произведения публикуют в социальных сетях многие порохоботы и радикалы, в частности Дмитрий Ярош.

"Страна" приводит текст стиха Вакарчука на языке оригинала - украинском.

Для мене справді є різниця, де.

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла,

І як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Скриншот: Facebook/ dyastrub

Какая разніца, под чєм, под кєм и с кєм,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно -

Жувати шоу чи смоктати серіали.

Яка різниця, сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись

Потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім

Солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто і з ким готовий побрататись.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться.

Ранее "Страна" рассказывала, с кем записал первое новогоднее обращение в качестве президента Зеленский. Мы также приводили на него реакцию соцсетей.