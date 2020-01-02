Вакарчук ответил на новогоднее обращение Зе стихом о сладкой вате
Лидер партии "Голос" и певец Святослав Вакарчук ответил на новогоднее видеопоздравление президента Владимира Зеленского в стихотворной форме. Аудиозапись авторской декламации произведения публикуют в социальных сетях многие порохоботы и радикалы, в частности Дмитрий Ярош.
"Страна" приводит текст стиха Вакарчука на языке оригинала - украинском.
Для мене справді є різниця, де.
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у коптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
Скриншот: Facebook/ dyastrub
Какая разніца, под чєм, под кєм и с кєм,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно -
Жувати шоу чи смоктати серіали.
Яка різниця, сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись
Потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім
Солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог,
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де,
І хто і з ким готовий побрататись.
Не проживе держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться.
Ранее "Страна" рассказывала, с кем записал первое новогоднее обращение в качестве президента Зеленский. Мы также приводили на него реакцию соцсетей.