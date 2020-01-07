Сегодня, 7 января 2020 года, наступило Рождество Христово. Это один из самых светлых и главных праздников для православных христиан.

Мы от всей души поздравляем читателей с Рождеством! Желаем здоровья, благополучия, терпения, любви, созидания, душевного спокойствия и тепла, мира, больше поводов для радости и всегда отличного настроения, всех-всех благ!

Для удобства мы предлагаем вниманию подборку картинок, поздравлений и гифок на русском и украинском языках. Их можно отправить своим близким и друзьям по смс или в мессенджере.

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Поздравления с Рождеством Христовым

Поздравления с Рождеством в стихах

Картинки с Рождеством 2020

Гифки с Рождеством

Рождество 2020 гифки

Рождество Христово - анимированные картинки

Рождество Христово 2020 поздравления

С Рождеством Христовым!

Веселого Різдва!

З Різдвом Христовим!