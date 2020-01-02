В Украине с 1 января повысились ставки судебного сбора, которые были привязаны к прожиточному минимуму. Об этом сообщает "Лига.закон".

Уточняется, в случае разделения имущества при разводе, сумма судебного сбора составит от 840 до 6 306 гривен. В случае отмены заявление об отмене судебного наказания придется заплатить 105,10 грн.

Для подачи иска за защиту чести и достоинства придется выложить 840,80 грн. А если в заявлении будет говорится о компенсации за моральный ущерб, то придется заплатить 2102 грн судебного сбора.

Фото: jurliga.ligazakon.net

Напомним, Государственная казначейская служба Украины вводит в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Также "Страна" писала, что на Едином казначейском счете (ЕКС) Украины, по состоянию на 1 января 2020 года, остаток средств составил 17,548 млрд грн.1 января 2019 года на Едином казначейском счете было 9,861 млрд грн.