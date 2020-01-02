Два игрока Шахтера и футболист Зари попали в список самых перспективных по версии УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список из 50 молодых футболистов, которые могут показать лучший результат в новом году.
В числе будущих звезд оказались три футболиста, выступающих в украинских клубах - Додо и Тете из "Шахтера" и Богдан Леднев из "Динамо", арендованный в "Зарю".
Список обнародован на официальном сайте УЕФА.
Додо. Фото: uefa.com
Додо (Бразилия, "Шахтер" – 21 год): Прошлый сезон правый защитник ростом 166 см провел в "Витории" из Гимарайнша. Летом вернулся в "Шахтер" и быстро освоился в Украине. Осенью регулярно выходил в "основе" на матчи Лиге чемпионов.
Тете (Бразилия, "Шахтер" – 19 лет): В Бразилии Тете прозвали Ураганом – за сеющие панику проходы по правому флангу со смещением в центр. В "Шахтере" он доказывает свой высокий уровень, что сказывается и на его цене.
Богдан Леднев (Украина, "Динамо" Киев – 21 год): Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота и славится умением исполнять стандартные положения. В этом сезоне выступает за "Зарю" на правах аренды.
Полный список футболистов:
- Ясин Адли (Франция, "Бордо" – 19 лет)
- Алессандро Бастони (Италия, "Интер" – 20 лет)
- Бленди Бафтиу (Косово, "Балкани" – 21 год)
- Мирон Боаду (Нидерланды, "Алкмаар" – 18 лет)
- Домагой Брадарич (Хорватия, "Лилль" – 20 лет)
- Маартен Вандевоордт (Бельгия, "Генк" – 17 лет)
- Зиньо Ванхеусден (Бельгия, "Стандард" – 20 лет)
- Яри Версхарен (Бельгия, "Андерлехт" – 18 лет)
- Душан Влахович (Сербия, "Фиорентина" – 19 лет)
- Мейсон Гринвуд (Англия, "Манчестер Юнайтед" – 18 лет)
- Джонатан Дэвид (Канада, "Гент" – 19 лет)
- Зурико Давиташвили (Грузия, "Рубин" – 18 лет)
- Рис Джеймс (Англия, "Челси" – 20 лет)
- Додо (Бразилия, "Шахтер" – 21 год)
- Эдуардо Камавинга (Франция, "Ренн" – 17 лет)
- Бубакар Камара (Франция, "Олимпик" – 20 лет)
- Михал Карбовник (Польша, "Легия" – 18 лет)
- Вадим Карпов (Россия, ЦСКА – 17 лет)
- Жюль Конде (Франция, "Севилья" – 21 год)
- Секу Койта (Мали, "Зальцбург" – 20 лет)
- Деян Кулусевски (Швеция, "Аталанта" – 19 лет)
- Диего Лайнес (Мексика, "Бетис" – 19 лет)
- Ноа Ланг (Нидерланды, "Аякс" – 20 лет)
- Рафаэл Леау (Португалия, "Милан" – 20 лет)
- Богдан Леднев (Украина, "Динамо" Киев – 21 год)
- Ли Кан Ин (Южная Корея, "Валенсия" – 18 лет)
- Флорентину Луиш (Португалия, "Бенфика" – 20 лет)
- Деннис Ман (Румыния, "Стяуа" – 21 год)
- Габриэл Мартинелли (Бразилия, "Арсенал" – 18 лет)
- Никола Моро (Хорватия, "Динамо" Загреб – 21 год)
- Страхиня Павлович (Сербия, "Партизан" – 18 лет)
- Трой Пэрротт (Ирландия, "Тоттенхэм" – 17 лет)
- Такис Рецос (Греция, "Байер" – 21 год)
- Букайо Сака (Англия, "Арсенал" – 18 лет)
- Оян Сансет (Испания, "Атлетик" – 19 лет)
- Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА – 20 лет)
- Фабиу Силва (Португалия, "Порту" – 17 лет)
- Доминик Собослои (Венгрия, "Зальцбург" – 19 лет)
- Келвин Стенгс (Нидерланды, "Алкмаар" – 21 год)
- Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, "Краснодар" – 20 лет)
- Бубакари Сумаре (Франция, "Лилль" – 20 лет
- Томаш Тавареш (Португалия, "Бенфика" – 18 лет)
- Тете (Бразилия, "Шахтер" – 19 лет)
- Франсишку Тринкан (Португалия, "Брага" – 20 лет)
- Ансу Фати (Испания, "Барселона" – 17 лет)
- Брайан Хиль (Испания, "Севилья" – 18 лет)
- Райан Шерки (Франция, "Лион" – 16 лет)
- Одсонн Эдуар (Франция, "Селтик" – 21 год)
- Димитрис Эмманулидис (Греция, "Панатинаикос" – 19 лет)
- Томаш Эстевеш (Португалия, "Порту" – 17 лет)
Ранее сообщалось, что национальные ассоциации УЕФА стали стеной против нового формата Лиги чемпионов.
Также мы писали, что УЕФА включил в сборную тура Лиги Европы сразу двух игроков Динамо.