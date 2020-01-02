Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список из 50 молодых футболистов, которые могут показать лучший результат в новом году.

В числе будущих звезд оказались три футболиста, выступающих в украинских клубах - Додо и Тете из "Шахтера" и Богдан Леднев из "Динамо", арендованный в "Зарю".

Список обнародован на официальном сайте УЕФА.

Додо. Фото: uefa.com

Додо (Бразилия, "Шахтер" – 21 год): Прошлый сезон правый защитник ростом 166 см провел в "Витории" из Гимарайнша. Летом вернулся в "Шахтер" и быстро освоился в Украине. Осенью регулярно выходил в "основе" на матчи Лиге чемпионов.

Тете (Бразилия, "Шахтер" – 19 лет): В Бразилии Тете прозвали Ураганом – за сеющие панику проходы по правому флангу со смещением в центр. В "Шахтере" он доказывает свой высокий уровень, что сказывается и на его цене.

Богдан Леднев (Украина, "Динамо" Киев – 21 год): Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота и славится умением исполнять стандартные положения. В этом сезоне выступает за "Зарю" на правах аренды.

Полный список футболистов:

Ясин Адли (Франция, "Бордо" – 19 лет) Алессандро Бастони (Италия, "Интер" – 20 лет) Бленди Бафтиу (Косово, "Балкани" – 21 год) Мирон Боаду (Нидерланды, "Алкмаар" – 18 лет) Домагой Брадарич (Хорватия, "Лилль" – 20 лет) Маартен Вандевоордт (Бельгия, "Генк" – 17 лет) Зиньо Ванхеусден (Бельгия, "Стандард" – 20 лет) Яри Версхарен (Бельгия, "Андерлехт" – 18 лет) Душан Влахович (Сербия, "Фиорентина" – 19 лет) Мейсон Гринвуд (Англия, "Манчестер Юнайтед" – 18 лет) Джонатан Дэвид (Канада, "Гент" – 19 лет) Зурико Давиташвили (Грузия, "Рубин" – 18 лет) Рис Джеймс (Англия, "Челси" – 20 лет) Додо (Бразилия, "Шахтер" – 21 год) Эдуардо Камавинга (Франция, "Ренн" – 17 лет) Бубакар Камара (Франция, "Олимпик" – 20 лет) Михал Карбовник (Польша, "Легия" – 18 лет) Вадим Карпов (Россия, ЦСКА – 17 лет) Жюль Конде (Франция, "Севилья" – 21 год) Секу Койта (Мали, "Зальцбург" – 20 лет) Деян Кулусевски (Швеция, "Аталанта" – 19 лет) Диего Лайнес (Мексика, "Бетис" – 19 лет) Ноа Ланг (Нидерланды, "Аякс" – 20 лет) Рафаэл Леау (Португалия, "Милан" – 20 лет) Богдан Леднев (Украина, "Динамо" Киев – 21 год) Ли Кан Ин (Южная Корея, "Валенсия" – 18 лет) Флорентину Луиш (Португалия, "Бенфика" – 20 лет) Деннис Ман (Румыния, "Стяуа" – 21 год) Габриэл Мартинелли (Бразилия, "Арсенал" – 18 лет) Никола Моро (Хорватия, "Динамо" Загреб – 21 год) Страхиня Павлович (Сербия, "Партизан" – 18 лет) Трой Пэрротт (Ирландия, "Тоттенхэм" – 17 лет) Такис Рецос (Греция, "Байер" – 21 год) Букайо Сака (Англия, "Арсенал" – 18 лет) Оян Сансет (Испания, "Атлетик" – 19 лет) Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА – 20 лет) Фабиу Силва (Португалия, "Порту" – 17 лет) Доминик Собослои (Венгрия, "Зальцбург" – 19 лет) Келвин Стенгс (Нидерланды, "Алкмаар" – 21 год) Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, "Краснодар" – 20 лет) Бубакари Сумаре (Франция, "Лилль" – 20 лет Томаш Тавареш (Португалия, "Бенфика" – 18 лет) Тете (Бразилия, "Шахтер" – 19 лет) Франсишку Тринкан (Португалия, "Брага" – 20 лет) Ансу Фати (Испания, "Барселона" – 17 лет) Брайан Хиль (Испания, "Севилья" – 18 лет) Райан Шерки (Франция, "Лион" – 16 лет) Одсонн Эдуар (Франция, "Селтик" – 21 год) Димитрис Эмманулидис (Греция, "Панатинаикос" – 19 лет) Томаш Эстевеш (Португалия, "Порту" – 17 лет)

Ранее сообщалось, что национальные ассоциации УЕФА стали стеной против нового формата Лиги чемпионов.

Также мы писали, что УЕФА включил в сборную тура Лиги Европы сразу двух игроков Динамо.