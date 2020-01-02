В связи с изменением размера прожиточного минимума с 1 января 2020 года выросла и сумма, за кражу которой наступает уголовная ответственность. Об этом сообщает УНН.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособного гражданина в расчете на месяц составляет 2102 грн (это на 91 грн больше, чем в 2019 году). Поэтому в 2020 году для норм административного и уголовного законодательства в части квалификации административных или уголовных правонарушений применяется сумма в 1051 грн.

В соответствии со статьей 51 КоАП кража чужого имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан. С 1 января это 210,2 грн. Если же стоимость похищенного имущества превышает эту сумму, то наступает уголовная ответственность. Ранее кража чужого имущества считалась мелкой, если стоимость такого имущества не превышала 192,1 грн.

В соответствии со статьей 185 Уголовного кодекса тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

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