29 декабря вступил в силу Закон № 39-IX, по которому отсрачиваются повышенные штрафы за нерастаможенные авто. Документ был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 28 декабря. Об этом пишет портал "Лига.Закон".

К лицам, превысившим срок временного ввоза или транзита авто более чем на 30 суток в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года, применяются штрафы в размере 8 500 гривен и 17 тысяч гривен.

С 1 января 2020 года действуют повышенные штрафы за нерастаможенные авто до 170 тыс. грн.

Ранее "Страна" писала, что под зданием Верховной Рады прошла акция организации "АвтоЕвроСила" с требованием упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах".

Также мы рассказывали, что в МВД сообщили о компромиссе с "Автоевросилой" по растаможке "евроблях".