Парламент Турции поддержал законопроект, который дает мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 – против", - озвучил результаты голосования спикер парламента Мустафа Шентоп.

Уточняется, что такими действиями Турция разрешила оказание военной помощи Триполи.

Напомним, 30 декабря прошлого года глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что законопроект, который разрешает размещение войск в Ливии.

Также "Страна" писала, что 26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет просьбу признанного ООН правительства Ливии (ПНС) об отправке туда турецких военных. Он дал понять, что правительство национального согласия, возглавляемое премьером Сараджем, пригласило Турцию, хотя подобных официальных заявлений еще не нигде было.